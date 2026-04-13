الوكالة الدولية للطاقة: فقدان 13 مليون برميل يومياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط

باريس-سانا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن سوق النفط العالمية تواجه أزمة إمدادات غير مسبوقة، مع توقف نحو 13 مليون برميل يومياً نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

ونقلت قناة الجزيرة عن المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، خلال فعالية نظمها المجلس الأطلسي، أن أسعار النفط الحالية لا تعكس بعد حجم الأزمة الحقيقية، لكنه توقع أن تتقارب الأسعار قريباً مع الواقع الفعلي للاضطرابات، في ظل اتساع نطاق الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

وأشار بيرول إلى أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تعرضت لأضرار مباشرة خلال الأعمال العدائية، محذراً من أن عملية التعافي قد تستغرق ما يصل إلى عامين كاملين قبل عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف بيرول: “الأسعار مرتفعة بالفعل، لكنها لا تعكس شدة المشكلة، وأعتقد أننا سنرى قريباً تقارباً بين الأسعار والواقع، وهو أمر شديد الحساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي”.

وحذّر رئيس الوكالة الدولية للطاقة في السابع من الشهر الجاري، من أنّ أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط تمثل أسوأ أزمة عرفها العالم على الإطلاق.