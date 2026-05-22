باركليز: استمرار توقعات خام برنت عند 100 دولار للبرميل في 2026

عواصم-سانا

أبقى بنك “باركليز” البريطاني على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت للعام الجاري عند مستوى 100 دولار للبرميل، رغم ترجيحه كفة المخاطر باتجاه العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مذكرة للبنك، أن أسعار خام برنت بلغت في تداولات اليوم نحو 105 دولارات للبرميل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأشارت المذكرة إلى أن نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية كانت تمر عبر المضيق قبل الأزمة، بينما أدت التطورات الأخيرة إلى خسائر كبيرة في الإمدادات العالمية، قدرت بنحو 14 مليون برميل يومياً من النفط من عدة دول منتجة في المنطقة.

وأضاف البنك: إن اتجاهات المخزونات النفطية تشير إلى عجز يتراوح بين ستة وثمانية ملايين برميل يومياً، مع اقتراب المخزونات الأمريكية من أدنى مستوياتها منذ عام 2020.

كما لفت إلى أن مستويات المخزون الحالية، حتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل، ستظل أقل بنحو 20 مليون برميل مقارنة بأدنى مستوياتها التاريخية، وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً.

وأكد “باركليز” أن الطلب العالمي على النفط لا يزال يتمتع بمرونة نسبية وقدرة على امتصاص الصدمات، مرجحاً أن أي تراجع في النشاط الصناعي قد يتعافى سريعاً في حال عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

يشار إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعاً أمس الخميس، نحو اثنين بالمئة، جراء حالة الغموض التي تكتنف فرص حل الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية وتأثيراتها المباشرة على حركة السوق.