وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف بدعم تراجع عوائد السندات

نيويورك-سانا‏

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة ‏الأمريكية، فيما أسهمت مكاسب سهم شركة «موديرنا» في تعزيز أداء قطاع الرعاية الصحية.

وذكرت وكالة رويترز، وفق بيانات أولية، أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع 18.15 نقطة، أو 0.24 بالمئة، ليغلق عند ‌‏7709.91 نقاط، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع 40.08 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 26331.09 نقطة، وزاد مؤشر «داو ‏جونز» الصناعي 123.94 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 53467.34 نقطة.‏

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وجاء ارتفاع الأسهم بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عاماً، بعدما بلغ عائد السندات ‏لأجل 30 عاماً أمس أعلى مستوى له منذ عام 2007.‏

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وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق اليوم، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، بهدف ‏دعم السيولة في السوق، ما أسهم في خفض العوائد وتعزيز إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.‏