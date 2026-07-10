الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

واشنطن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، في وقت عزز فيه ارتفاع أسعار النفط الخام وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف من إمكانية تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي لفترة أطول.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4098.46 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ما يعني هبوطاً بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.8 بالمئة إلى 4107.70 دولارات.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى باي بت: “ربما تختبر أسعار السوق الفورية مستوى أربعة آلاف دولار للأوقية مرة أخرى في حال احتدمت التوترات واستمرت أسعار النفط في الارتفاع”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 59.54 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1613.60 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1270.89 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.