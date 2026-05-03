“كوين بيس”: اتفاق حول بند رئيسي يمهد لتشريع تاريخي للعملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة كوين بيس التوصل إلى اتفاق بشأن بند رئيسي في مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، في خطوة قد تفتح الطريق أمام إقراره في مجلس الشيوخ الأميركي، حسب ما نقلته رويترز وسي إن بي سي.

ويأتي الاتفاق بعد خلاف بين البنوك وشركات العملات الرقمية حول ما يعرف بـ”مكافآت العملات المستقرة”، حيث عارضت المؤسسات المصرفية السماح بهذه المكافآت خشية سحب الودائع من النظام البنكي، فيما اعتبرت شركات الكريبتو أن حظرها يحد من المنافسة، ويضعف قدرتها على جذب المستخدمين.

وبموجب التسوية المقترحة، سيتم فرض قيود على المكافآت التي تشبه الفوائد المصرفية، مع الإبقاء على إمكانية تقديم حوافز مرتبطة باستخدام المنصات الرقمية، إلى جانب تكليف الجهات التنظيمية بوضع قواعد جديدة للإفصاح وتحديد الأنشطة المسموح بها في هذا المجال.

وأكدت “كوين بيس” أن الاتفاق يحافظ على حق المستخدمين في كسب مكافآت مرتبطة باستخدام شبكات العملات الرقمية، معتبرةً ذلك خطوة أساسية لدعم الابتكار في القطاع.

ويعمل قطاع العملات المشفّرة في الولايات المتحدة في ظل ما تصفه شركات القطاع ببيئة تنظيمية غير واضحة تعيق إعماله، وفق رويترز، ما يثير جدلاً مستمراً بين الجهات الرقابية والشركات حول كيفية ضبط هذا السوق سريع النمو.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إنهاء “المنطقة الرمادية”، عبر وضع إطار قانوني واضح للعملات المستقرة وباقي الأصول الرقمية، في وقت تعطي فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب أولوية لإصلاح هذا القطاع، وتعزيز تبنّيه داخل الاقتصاد الأميركي.