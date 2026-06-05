تراجع في أسعار الذهب عالمياً

لندن-سانا

سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمعة وتتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 4462.22 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً انخفاضاً إجمالياً بنحو 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 4489 دولاراً.



وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 73.45 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1876.58 دولاراً، وهبط البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 1301.25 دولاراً، لتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية جماعية.



واتسمت تداولات الذهب أمس الخميس بتذبذبات قوية؛ حيث قفزت الأونصة عالمياً في بعض الفترات لتتجاوز 4507 دولارات بدعم من آمال التهدئة السياسية، قبل أن ترتد هبوطاً وتستقر قرب مستويات 4472 إلى 4481 دولاراً تحت ضغط قوة الدولار ومخاوف استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي.