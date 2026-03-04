إكثار بذار درعا ينهي توزيع بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على المزارعين المكتتبين

درعا-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة درعا، توزيع بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على المزارعين المكتتبين، حيث بلغت الكمية الموزعة نحو 114 طناً من صنفي سبونتا وأغريا، وذلك في إطار دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس جمال التركماني في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن فرع المؤسسة تواصل مع المزارعين المكتتبين على بذار البطاطا لاستلام الكميات التي سجلوا عليها، مع استكمال دفع الثمن البالغ 1100 دولار أمريكي للطن الواحد، بعد أن كانوا قد دفعوا سلفة بمقدار 300 دولار للطن.

وبين التركماني أن فرع المؤسسة يعمل على توفير بذار البطاطا بمختلف أصنافها من باب تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، مبيناً أن البذار الموزعة ضمن فروع إكثار البذار في المحافظات تتمتع بالإنتاجية العالية ضمن وحدة المساحة.

يذكر أن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة درعا، وزع خلال الموسم الماضي كمية من بذار البطاطا بلغت 622 طناً من أصناف سبونتا وسينرجي ونعيمة.