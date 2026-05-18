عبور أول قافلة ترانزيت من تركيا إلى العراق يؤكد مكانة سوريا كربط لوجستي إقليمي

دمشق-سانا

شهد منفذ تل أبيض الحدودي عبور أول قافلة ترانزيت قادمة من تركيا، باتجاه الأراضي العراقية، عبر منفذ اليعربية الحدودي، وذلك في خطوة تعكس عودة تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن هذا العبور الأول من نوعه، يرسخ دور سوريا كمحور لوجستي يربط أسواق دول المنطقة.

وأوضح علوش أن عبور هذه القافلة اليوم يأتي في إطار الخطوات المتواصلة التي تقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لإعادة تنشيط ممرات الترانزيت الدولية، وحركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة وسلاسل النقل والإمداد.

وأضاف علوش: إن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تواصل العمل على تسهيل إجراءات العبور والتخليص، ورفع الجاهزية التشغيلية واللوجستية في المنافذ الحدودية، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، ويعزز كفاءة الأداء والخدمات المقدمة لقطاع النقل والتجارة.

وافتتح في الـ24 من نيسان الماضي منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” زياد العايش، ومن الجانب العراقي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي.