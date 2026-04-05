الحرب في الشرق الأوسط تهز الأسواق الآسيوية وتكشف هشاشة أمن الطاقة

لم تنتظر الأسواق الآسيوية طويلاً لاستيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، فبعد ساعات من اندلاع المواجهات، هوى مؤشر “نيكاي” الياباني بأكثر من 4200 نقطة في جلسة واحدة، فيما انزلق الين إلى حدود 160 مقابل الدولار، وفي سيئول، سجّل مؤشر “كوسبي” أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بانخفاض بلغ 12 بالمئة خلال يوم واحد.

هذه المؤشرات لم تكن مجرد تذبذب مالي عابر، بل عكست حقيقة أعمق مفادها أن الحرب لم تعد شأناً إقليمياً، بل تحوّلت إلى اختبار شامل لأمن الطاقة والتوازنات الاستراتيجية في آسيا.

اعتماد نفطي هش وقلق متصاعد

وتكشف بيانات نشرتها مجلة “ذي ديبلومات” الأمريكية عن هشاشة بنيوية في اقتصادات شرق آسيا، إذ تستورد اليابان أكثر من 95 بالمئة من احتياجاتها النفطية، يأتي نحو 70 بالمئة منها عبر مضيق هرمز، فيما تعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من النفط، مع اعتماد ملحوظ على قطر والإمارات في واردات الغاز المسال.

ومع إغلاق مضيق هرمز، باتت هذه الدول في مواجهة مباشرة مع مخاطر اضطراب الإمدادات، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80 بالمئة من النفط والغاز المسال العابر عبر المضيق كان موجهاً إلى الأسواق الآسيوية خلال عام 2024.

وفي هذا السياق، أدت الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في قطر إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.

من التنويع إلى العودة النووية

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، نشرته اليوم الأحد، أكدت الباحثة الفرنسية فاليري نيكيه، أن “الاحتياطيات الاستراتيجية تبقى حلاً مؤقتاً، في ظل استمرار اعتماد اليابان على النفط بنسبة تقارب 35 بالمئة من مزيجها الطاقي”.

وأضافت نيكيه: إن “التطورات الأخيرة تعزز قناعة صناع القرار في طوكيو وسيئول بأن تنويع مصادر الطاقة لم يعد خياراً، بل ضرورة أمنية”، مشيرة إلى أن الاهتمام يتجه مجدداً نحو الطاقة النووية كبديل يقلل الاعتماد على ممرات الشحن الحساسة.

وأعلنت سيئول تجميد أسعار الوقود للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأوضح الباحث الفرنسي أنطوان بونداز أن “هناك تحولاً في الداخل الكوري، حيث باتت فكرة امتلاك قدرة نووية مستقلة تحظى بإجماع واسع، في ظل التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية”.

وتكشف تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط أن شرق آسيا يقف اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي غير مسبوق، حيث تتداخل اعتبارات أمن الطاقة مع حسابات الردع النووي ومصداقية التحالفات الدولية.