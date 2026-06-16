تجهيز منظومة حديثة للعلاج الإشعاعي للأورام في مشفى البيروني بدمشق

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية العمل على تجهيز منظومة حديثة للمعالجة الكثبية ‌‏”البراكيثيرابي” في مشفى البيروني الجامعي بدمشق، التي تعد من أدق التقنيات العالمية ‏المتقدمة في استهداف الأورام السرطانية، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير ‏خدمات العلاج الإشعاعي، وتعزيز فرص حصول المرضى على تقنيات علاجية ‏متقدمة.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تنفذ بتعاون مشترك بينها وبين ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مبادرة “أشعة الأمل”، ‏ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمشفى البيروني الجامعي، إضافة إلى ‏البرنامج الوطني لتعزيز مكافحة السرطان.‏

وأشارت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع تجهيز المنظومة، يجري تنفيذ برنامج تدريبي ‏تخصصي مكثف لبناء قدرات الكادر الطبي والفني الوطني بإشراف خبراء من الوكالة ‏الدولية، تمهيداً لافتتاح القسم، والبدء بتقديم الخدمة السريرية خلال الفترة القريبة القادمة. ‏

ويندرج هذا الإنجاز ضمن جهود هيئة الطاقة الذرية السورية، والخطة الوطنية الشاملة ‏لتحديث المنظومة الصحية والبحثية، ويشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة الخدمات ‏الطبية المجانية، فضلًا عن تقديم أفضل مستويات الرعاية التخصصية لمرضى الأورام، ‏وتخفيف الأعباء المادية والجسدية عن كاهلهم.‏

وتعتبر المعالجة الكثبية “البراكيثيرابي” علاجاً إشعاعياً داخلياً متطوراً يعتمد على وضع ‏مصدر مشع مجهري داخل الورم أو بالقرب منه، حيث تضمن هذه التقنية توجيه جرعة ‏إشعاعية مركزة للقضاء على الخلايا السرطانية، مع توفير أقصى حماية ممكنة للأنسجة ‏السليمة المحيطة بها.‏