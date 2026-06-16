تجهيز منظومة حديثة للعلاج الإشعاعي للأورام في مشفى البيروني بدمشق

دمشق-سانا
أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية العمل على تجهيز منظومة حديثة للمعالجة الكثبية ”البراكيثيرابي” في مشفى البيروني الجامعي بدمشق، التي تعد من أدق التقنيات العالمية المتقدمة في استهداف الأورام السرطانية، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير خدمات العلاج الإشعاعي، وتعزيز فرص حصول المرضى على تقنيات علاجية متقدمة.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تنفذ بتعاون مشترك بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مبادرة “أشعة الأمل”، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمشفى البيروني الجامعي، إضافة إلى البرنامج الوطني لتعزيز مكافحة السرطان.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع تجهيز المنظومة، يجري تنفيذ برنامج تدريبي تخصصي مكثف لبناء قدرات الكادر الطبي والفني الوطني بإشراف خبراء من الوكالة الدولية، تمهيداً لافتتاح القسم، والبدء بتقديم الخدمة السريرية خلال الفترة القريبة القادمة.
ويندرج هذا الإنجاز ضمن جهود هيئة الطاقة الذرية السورية، والخطة الوطنية الشاملة لتحديث المنظومة الصحية والبحثية، ويشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة الخدمات الطبية المجانية، فضلًا عن تقديم أفضل مستويات الرعاية التخصصية لمرضى الأورام، وتخفيف الأعباء المادية والجسدية عن كاهلهم.
وتعتبر المعالجة الكثبية “البراكيثيرابي” علاجاً إشعاعياً داخلياً متطوراً يعتمد على وضع مصدر مشع مجهري داخل الورم أو بالقرب منه، حيث تضمن هذه التقنية توجيه جرعة إشعاعية مركزة للقضاء على الخلايا السرطانية، مع توفير أقصى حماية ممكنة للأنسجة السليمة المحيطة بها.