ارتفاع أسعار الذهب 20 ألف ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

أصدرت نقابة الصاغة بدمشق اليوم، نشرة ثانية لأسعار الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بزيادة 20 ألف ليرة سورية عن السعر الذي كان استقر عليه صباح اليوم البالغ مليوناً و370 ألف ليرة.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة عصر اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و390 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و360 ألف ليرة شراءً.

كما حددت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بمليون و190 ليرة مبيعاً، ومليون و160 ألف ليرة شراءً،

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكانت نقابة الصاغة أصدرت نشرة أسعار الذهب في السوق المحلية صباح اليوم واستقرت عند مستوياتها المسجلة يوم أمس، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً مليوناً و370 ألف ليرة سورية مبيعاً، ومليوناً و330 ألف ليرة شراءً، وعيار 18 قيراطاً مليوناً و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و135 ألف ليرة شراءً.