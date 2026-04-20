أكثر من 8.5 ملايين ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الإثنين

دمشق-سانا

‌‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين 8.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 391316 سهماً، من خلال 143 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وخلال التداولات ارتفع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 2.42 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 18000 سهم، فيما ارتفع سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.21 بالمئة ليغلق عند 10 ليرات جديدة.

وارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.31 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 3.28 بالمئة ليغلق عند 9 ليرات جديدة، بينما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.60 بالمئة ليغلق عند 630 ليرة جديدة.

وفي المقابل سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 2.07 بالمئة ليغلق عند 21 ليرة، بينما انخفض سعر سهم فرنسبنك سوريا بنسبة 5.00 بالمئة ليغلق عند 15 ليرة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافةً إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الأحد 7.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 405032 سهماً، من خلال 154 صفقة.