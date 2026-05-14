وزير المالية يبحث مع غرفة تجارة ريف دمشق عدداً من القضايا المتعلقة بالضرائب

دمشق-سانا



بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق عدداً من القضايا المتعلقة بالمنظومة الضريبية الجديدة، والسلفة الضريبية، ورسم الإنفاق الاستهلاكي.



وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع وفق ما ذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس حرص الوزارة على أن تسهم المنظومة الضريبية في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، ودعم قطاع الأعمال، وتوفير المحفزات اللازمة لنموه، بالتوازي مع دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.



وأوضح وزير المالية أن توجهات المنظومة الضريبية الجديدة تقوم على خفض المعدلات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مقابل تعزيز نسبة الامتثال الضريبي، مشدداً على أهمية بناء الثقة وتعزيز التواصل بين وزارة المالية وغرف التجارة والصناعة.



وبحث وزير المالية في السادس من الشهر الجاري مع رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق، الإجراءات والإصلاحات الضريبية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، والملفات الضريبية ومنها السلفة الضريبية، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وضريبة المبيعات.