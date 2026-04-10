النفط يرتفع مع تصاعد المخاطر جراء هجمات على منشآت سعودية

بكين-سانا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، عقب هجمات استهدفت منشآت للطاقة في السعودية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 83 سنتاً، بما يعادل 0.87 بالمئة، إلى 96.75 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.06 بالمئة، إلى 98.91 دولاراً للبرميل.

ويأتي الارتفاع في ظل تقييم الأسواق لعلاوة المخاطر الناجمة عن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، رغم الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرى محللون، أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في حال عدم التوصل إلى تسوية دائمة تعيد الاستقرار إلى المنطقة.

كما أشار مصرف جيه بي مورغان، إلى تعرض نحو 50 منشأة للبنية التحتية النفطية في الخليج لأضرار خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى تعطّل طاقة تكرير تُقدَّر بنحو 2.4 مليون برميل يومياً.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أمس الخميس أن الأعطال التشغيلية التي نتجت عن الاستهدافات الأخيرة لمنشآت الطاقة في البلاد، أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وذلك بعد تعرض معملي منيفة وخريص لاستهدافين منفصلين خفضا إنتاجهما بـ300 ألف برميل يومياً لكل منهما.