وزارة الأشغال تبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز الشراكة في مشاريع البناء والتأهيل المهني

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، اليوم الإثنين، مع وفد من منظمة العمل الدولية، برئاسة المنسق القطري محمد أنس سبع، مجالات وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، عرض عمل المنظمة والمشاريع التي تنفذها في سوريا حالياً، والرؤى المستقبلية لتوسيع دائرة التنسيق في المرحلة المقبلة، بما يخدم قطاع الإسكان والبناء.

وعرض الوزير عبد الرزاق أولويات الوزارة ومشاريعها، ومنها مراكز التدريب المهني لرفع كفاءة اليد العاملة الفنية وتأهيلها وفق المعايير الحديثة، وقطاع البناء والتشييد، والقضايا المرتبطة بالعمال، وتشريعات القوانين الناظمة للعمل.

بدوره شدد وفد منظمة العمل الدولية على أهمية تعميق العلاقات مع الوزارة، مقترحاً برنامجاً زمنياً يتضمن تنظيم ورشات عمل تخصصية، وعقد اجتماعات تقنية مكثفة خلال الفترة القريبة القادمة، لترجمة ما تم بحثه إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة السورية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود التعافي المبكر، حيث تركز وزارة الأشغال العامة والإسكان على استعادة حيوية قطاع التشييد، وتأهيل الكوادر البشرية، باعتبارهما المحركين الأساسيين لعملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في البلاد.