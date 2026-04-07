الصومال تبدأ التنقيب عن النفط في سواحلها بالتعاون مع تركيا

عواصم-سانا

أعلنت الصومال أنها ستبدأ التنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية، مع وصول سفينة التنقيب التركية “تشاغري باي” إلى العاصمة مقديشو يوم الجمعة المقبل.

ووصف وزير البترول الصومالي ظاهر شري محمد في منشور على منصة “x”، هذا التطور بأنه خطوة تاريخية وقال: “بدأ فصل جديد”، مؤكداً أن الدولة ستعمل على الاستفادة من احتياطيات النفط في تحسين الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الصوماليين.

من جهته أكد وزير خارجية الصومال علي عمر في منشور مماثل، أن حملة التنقيب عن النفط في سواحل الصومال “تعزز دور تركيا كشريك طويل الأجل وموثوق به” في التنمية.

اتفاقية للتنقيب عن النفط

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى اتفاقية تعاون وُقعت عام 2024 بين شركة النفط الوطنية التركية وهيئة البترول الصومالية، في مسار يعكس انتقال الشراكة بين أنقرة ومقديشو إلى استثمار مباشر في قطاع الطاقة.

وأكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في تصريحات له أمس الإثنين، أن اكتشاف احتياطيات النفط والغاز سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة للصومال وشرق أفريقيا وتركيا.

وتسعى أنقرة بحسب مراقبين إلى شراكات جديدة تضمن لها توفير احتياجاتها من النفط والغاز بأفضل صورة ممكنة، وخاصة أن الواردات التركية من الطاقة تجاوزت 65.5 مليار دولار في عام 2025، فيما تستورد أنقرة أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من النفط والغاز.

احتياطيات ضخمة من النفط

وتبدأ عملية التنقيب في مياه الصومال بعد أن أكملت تركيا عمليات المسوح الزلزالية اللازمة قبل بدء الحفر، حيث قامت سفينة الأبحاث الزلزالية التركية “الريس عروج” بمسح جيولوجي موسع في المياه الصومالية، شمل 3 مناطق بحرية بمساحة إجمالية تجاوزت 4 آلاف كيلومتر مربع.

تشير الأبحاث إلى أن الصومال لديها احتياطيات ضخمة من النفط، تقدر بمليارات البراميل، لكن الحرب التي شهدتها لعقود طويلة منعت الاستفادة من هذه الثروة.