منظمة التعاون الإسلامي تدين افتتاح ما يسمى “إقليم أرض الصومال” سفارة له في القدس المحتلة

جدة-سانا‏

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إقدام ما يسمى “إقليم أرض الصومال” على ‏افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً ‏لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.‏

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، شددت الأمانة العامة للمنظمة على أن سلطات ‏الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع القرارات والإجراءات ‏الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها ‏بموجب القانون الدولي.‏

وجدد البيان التأكيد على تضامن المنظمة الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت ‏لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخطوة ‏غير القانونية والتصدي لها. ‏

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت يوم أمس، افتتاح سفارة لما يسمى”إقليم أرض الصومال” في مدينة ‏القدس المحتلة، في خطوة تلت إعلانها في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي اعترافاً ‏متبادلاً مع الإقليم، لتصبح بذلك الوحيدة عالمياً التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من ‏طرف واحد عام 1991، وهو التحرك الذي واجه تنديداً عربياً ودولياً واسعاً شدد على ضرورة ‏الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.‏

يشار الى أن الصومال أكدت مراراً تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأي ‏تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانوني والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع ‏الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.‏