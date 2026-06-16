منظمة التعاون الإسلامي تدين افتتاح ما يسمى “إقليم أرض الصومال” سفارة له في القدس المحتلة

جدة-سانا
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إقدام ما يسمى “إقليم أرض الصومال” على افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، شددت الأمانة العامة للمنظمة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها بموجب القانون الدولي.
وجدد البيان التأكيد على تضامن المنظمة الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخطوة غير القانونية والتصدي لها.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت يوم أمس، افتتاح سفارة لما يسمى”إقليم أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة، في خطوة تلت إعلانها في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع الإقليم، لتصبح بذلك الوحيدة عالمياً التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وهو التحرك الذي واجه تنديداً عربياً ودولياً واسعاً شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.
يشار الى أن الصومال أكدت مراراً تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانوني والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.