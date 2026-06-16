تعادل إيجابي بين نيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026‏

واشنطن-سانا‏

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مباراة نيوزيلندا وإيران في المباراة التي أقيمت بينهما ‏بملعب صوفي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.‏

‏ ‏

وافتتح المنتخب النيوزيلندي التسجيل عن طريق إليجاه جاست في الدقيقة 7، قبل أن يدرك رامين ‏رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة 33، لتعود نيوزيلندا وتتقدم مرة ثانية عن طريق إليجاه جاست ‏في الدقيقة 54، ليعدل محمد موهيبي التعادل لإيران في الدقيقة 64.‏

‏ ‏

وتقاسمت منتخبات المجموعة السابعة (مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران) نقطة واحدة لكل منتخب ‏بعد خوض الجولة الأولى من الدور الأول.‏