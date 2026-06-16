تعادل إيجابي بين نيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026‏

واشنطن-سانا
خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مباراة نيوزيلندا وإيران في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب صوفي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
وافتتح المنتخب النيوزيلندي التسجيل عن طريق إليجاه جاست في الدقيقة 7، قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة 33، لتعود نيوزيلندا وتتقدم مرة ثانية عن طريق إليجاه جاست في الدقيقة 54، ليعدل محمد موهيبي التعادل لإيران في الدقيقة 64.
وتقاسمت منتخبات المجموعة السابعة (مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران) نقطة واحدة لكل منتخب بعد خوض الجولة الأولى من الدور الأول.