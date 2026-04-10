المركزي الإماراتي: نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 5.6%

وام

أبو ظبي-سانا

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الخميس تقريره السنوي لعام 2025، متضمناً عرضاً شاملاً للإنجازات الاقتصادية والمبادرات التحولية التي أسهمت في تعزيز متانة القطاعات المالية والمصرفية، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتطلعاتها المستقبلية.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أداء اقتصادي استثنائي حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.6% خلال عام 2025 مدفوعاً بالتوسع النوعي في القطاعات غير النفطية، مع نجاح السياسات الاستباقية في خفض الضغوط التضخمية إلى مستويات مستقرة بلغت 1.3 %.

ولفت التقرير إلى أنه على صعيد القطاع المصرفي، حققت الإمارات ريادة إقليمية بأصول وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليون درهم، بنمو في المحفظة الائتمانية بنسبة 17.9%، فيما سجل قطاع التأمين زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15.5% لتصل إلى 75.2 مليار درهم.

وبشأن التحول الرقمي والابتكار، أشار تقرير البنك المركزي الإماراتي إلى تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة، واستكمال مقومات “الدرهم الرقمي” كأداة دفع رسمية، إلى جانب تفعيل منصات التمويل المفتوح وأتمتة عمليات التسوية الدولية.

كما لفت التقرير إلى تحقيق إنجاز قياسي في ملف التوطين ضمن القطاع المالي، حيث تم تجاوز المستهدفات بنسبة وصلت إلى 160% لعام 2025، مع تمكين الكوادر الوطنية في مواقع قيادية استراتيجية بالتعاون مع معهد الإمارات المالي.

وكانت وزارة المالية الإماراتية أعلنت في الرابع من الشهر الجاري عن نجاح البلاد بالحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع لدى وكالة “موديز” العالمية عند مستوى “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ختام المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة.

