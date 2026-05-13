أسهم أوروبا ترتفع وسط هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط وسط جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ‌ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.7 بالمئة إلى 611.06 نقطة، بعد أن كان قد أغلق على انخفاض بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء.



وارتفع المؤشر الإسباني 0.6 بالمئة، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة.



وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ⁠أنه مع انتهاء نتائج أعمال الربع الأول، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الإجمالية بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، ومن المتوقع ⁠أن تنمو الأرباح الأوروبية 10.2 بالمئة لهذا الربع.



وقفز سهم ميرك ثمانية بالمئة، بعدما رفعت الشركة الألمانية نطاق ⁠توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله.



وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى ‌فيليب ⁠نوفا: “إن أسعار النفط تتلقى دعماً قوياً من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات إلى جانب الضبابية بشأن الشرق الأوسط، حتى في وقت يجد فيه المتعاملون صعوبة في تحديد اتجاه واضح”.