الاتحاد التونسي يعيّن هيرفي رينارد مدرباً للمنتخب بعد الخسارة أمام السويد‎ ‎

تونس-سانا‏

أعلن الاتحاد التونسي تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً لمنتخب نسور قرطاج خلفاً للمدرب ‏صبري لموشي، الذي تمت إقالته إثر خسارة المنتخب التونسي أمام السويد.‏

ونقل مراسل التلفزيون التونسي عن رئيس الاتحاد معز الناصري قوله : إن هيرفي رينارد سيتولى قيادة ‏المنتخب في بقية مشوار المونديال الحالي بأمريكا والمكسيك وكندا.‏

ومن المتوقع أن يصل رينارد لمدينة مونتيري المكسيكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ليباشر الحصة ‏التدريبية الأولى مع منتخب تونس، استعداداً للمباراة الثانية ضد اليابان، ضمن منافسات المجموعة ‏السادسة.‏

ويتذيل المنتخب التونسي ترتيب المجموعة السادسة بدون نقاط.‏