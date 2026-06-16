الاتحاد التونسي يعيّن هيرفي رينارد مدرباً للمنتخب بعد الخسارة أمام السويد‎ ‎

تونس-سانا
أعلن الاتحاد التونسي تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً لمنتخب نسور قرطاج خلفاً للمدرب صبري لموشي، الذي تمت إقالته إثر خسارة المنتخب التونسي أمام السويد.
ونقل مراسل التلفزيون التونسي عن رئيس الاتحاد معز الناصري قوله : إن هيرفي رينارد سيتولى قيادة المنتخب في بقية مشوار المونديال الحالي بأمريكا والمكسيك وكندا.
ومن المتوقع أن يصل رينارد لمدينة مونتيري المكسيكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ليباشر الحصة التدريبية الأولى مع منتخب تونس، استعداداً للمباراة الثانية ضد اليابان، ضمن منافسات المجموعة السادسة.
ويتذيل المنتخب التونسي ترتيب المجموعة السادسة بدون نقاط.