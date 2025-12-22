بمشاركة أكثر من 250 شركة… انطلاق فعاليات معرض “موتكس خان الحرير” في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت على أرض مدينة المعارض بدمشق مساء اليوم فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي التصديري، “موتكس خان الحرير” دورة موسم ربيع وصيف 2026، الذي تنظمه غرفتا الصناعة والتجارة في دمشق وحلب، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويشارك في المعرض أكثر من 250 شركة وطنية تعمل في مجالات الألبسة النسائية والرجالية والأطفال والنسيج ومستلزماتها والخدمات اللوجستية، وعدد من الجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

شراكة حقيقية

وزير المالية محمد يسر برنية أكد في تصريح لـ سانا، أن المرحلة الحالية تشهد شراكة حقيقية بين الدولة وقطاع الصناعة والمجتمع، بهدف إعادة تألق الصناعة السورية وتعزيز الصادرات، مبيناً أن المعارض تشكل جزءاً أساسياً من عملية الترويج للصناعة الوطنية، وتعكس تفاؤلاً متزايداً بالمسار الصحيح لإعادة النهوض بالقطاع الصناعي.

وأشار الوزير برنية إلى أن صناعة النسيج تمثل إرثاً تاريخياً لسوريا، وتسعى الدولة من خلال هذه المعارض وغيرها إلى إعادة تألقها مجدداً، مشدداً على حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب القطاع الصناعي، وتوفير الظروف والبيئة المواتية لتحقيق النجاح والتقدم بالعمل.

إعادة الألق لصناعة الألبسة

من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أهمية معرض خان الحرير بوصفه معرضاً متخصصاً بصناعة الألبسة الوطنية السورية، ويشكل محطة أساسية لإعادة الزخم لصناعة الألبسة وإعادتها إلى ألقها ومكانتها الطبيعية على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، أن المعرض يستضيف عدداً من رجال الأعمال القادمين، للاطلاع على المنتجات والتسوق من البضائع السورية، مؤكداً أن صناعة الألبسة والنسيج من الصناعات الرائدة التي تضاهي الصناعات العالمية، وهذا المعرض يشكل منصة ثابتة لدعم هذه الصناعة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

عماد الاقتصاد الوطني

رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، لفت إلى أهمية صناعة النسيج، بوصفها من أعرق الصناعات السورية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المعارض تشكل الوسيلة الأهم لاستعادة الأسواق الخارجية المفقودة منذ سنوات.

كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر إلى أن أهم ما يميز هذا المعرض هو أنه يركز على تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، وهو فرصة مهمة للتجار والمصنعين السوريين للتواصل مع الأسواق العالمية، معتبراً أن هذا المعرض سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للصناعة السورية.

وتستمر فعاليات المعرض خمسة أيام، ويستقبل زواره من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 8 مساء، مع توافر نقل مجاني ذهاباً وإياباً للزائرين، من ساحة باب توما ومن أمام فندق الشام في دمشق إلى مدينة المعارض.