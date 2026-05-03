بريطانيا تسمح بدمج رحلات الطيران لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

لندن-سانا

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد: إنها ستسمح مؤقتاً لشركات الطيران بدمج الرحلات خلال موسم الصيف، في خطوة تهدف إلى الحد من إلغاءات اللحظة الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف وقود الطائرات المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” العربية، أنه بحسب الخطة، ستُمنح الشركات مرونة لإعادة تنظيم الجداول ونقل المسافرين إلى رحلات بديلة، إضافة إلى الاحتفاظ بحقوق الإقلاع والهبوط للمواسم المقبلة، حتى في حال تقليص عدد الرحلات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع أسعار الوقود منذ إغلاق مضيق هرمز، وسط تحذيرات من تحديات لوجستية في أوروبا.

وأكدت وزيرة النقل هيلي ألكسندر أن الحكومة تراقب الإمدادات بشكل يومي، مشيرةً إلى عدم وجود نقص فوري، فيما رحبت شركات الطيران بالخطوة التي من شأنها دعم استقرار الرحلات وتقليل التأخيرات.

يشار إلى أن متوسط سعر وقود الطائرات بلغ نحو 179 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 24 من نيسان، وفقاً لمؤشر أسعار وقود الطائرات الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط قبل الحرب في الشرق الأوسط.