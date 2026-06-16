رئيسة المكسيك تؤكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة “يوسمكا” مع كندا وأمريكا ‏

مكسيكو سيتي-سانا‏

أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أهمية اتفاقية التجارة الحرة “يوسمكا” المبرمة مع الولايات المتحدة ‏وكندا، معربة عن استعداد بلادها لمناقشة مزايا هذه الاتفاقية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ‏اقتضت الضرورة، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شينباوم قولها خلال مؤتمر صحفي مساء يوم أمس: “إن ‏الاتفاقية تعود بالنفع على الدول الثلاث”، لافتة إلى أن النسخة الحالية من الاتفاقية وقعها الرئيس ‏ترامب بنفسه، في حين كانت النسخة السابقة تثير مشاكل للولايات المتحدة.‏

وأوضحت شينباوم أن بلادها تسعى خلال المراجعة الدورية للاتفاقية إلى خفض الرسوم الأمريكية ‏المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، مؤكدة أنها ستجري محادثات مع ترامب ‏عند الحاجة لتحقيق هذا الهدف.‏

وشددت الرئيسة المكسيكية على الصفة القانونية للاتفاقية، مشيرة إلى أنها أقرت من قبل الكونغرس ‏الأمريكي والبرلمانين المكسيكي والكندي، وموضحة أن الوفد المكسيكي بقيادة وزير الاقتصاد ‏مارسيلو إبرارد يعمل على ضمان استمرار العمل ببنودها، رغم اعترافها بأن التوجه الحمائي ‏المتزايد للحكومة الأمريكية يشكل تحدياً جديداً للمفاوضات الجارية.‏

ولفتت شينباوم إلى وجود تباين في وجهات النظر، حيث تصر واشنطن على حصر تصنيع سلع ‏أمريكا الشمالية داخل أراضيها، بينما تتمسك المكسيك برؤيتها القائمة على ضرورة استفادة المنطقة ‏بأكملها من الاتفاقية باعتبارها إطاراً للتجارة الحرة.‏

وتأتي تصريحات شينباوم في أعقاب التشكيك الذي أثاره ترامب مؤخراً حول جدوى تجديد ‏الاتفاقية، قائلاً: “إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا والمكسيك”.‏