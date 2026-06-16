رئيسة المكسيك تؤكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة “يوسمكا” مع كندا وأمريكا ‏

مكسيكو سيتي-سانا
أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أهمية اتفاقية التجارة الحرة “يوسمكا” المبرمة مع الولايات المتحدة وكندا، معربة عن استعداد بلادها لمناقشة مزايا هذه الاتفاقية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا اقتضت الضرورة، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شينباوم قولها خلال مؤتمر صحفي مساء يوم أمس: “إن الاتفاقية تعود بالنفع على الدول الثلاث”، لافتة إلى أن النسخة الحالية من الاتفاقية وقعها الرئيس ترامب بنفسه، في حين كانت النسخة السابقة تثير مشاكل للولايات المتحدة.
وأوضحت شينباوم أن بلادها تسعى خلال المراجعة الدورية للاتفاقية إلى خفض الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، مؤكدة أنها ستجري محادثات مع ترامب عند الحاجة لتحقيق هذا الهدف.
وشددت الرئيسة المكسيكية على الصفة القانونية للاتفاقية، مشيرة إلى أنها أقرت من قبل الكونغرس الأمريكي والبرلمانين المكسيكي والكندي، وموضحة أن الوفد المكسيكي بقيادة وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد يعمل على ضمان استمرار العمل ببنودها، رغم اعترافها بأن التوجه الحمائي المتزايد للحكومة الأمريكية يشكل تحدياً جديداً للمفاوضات الجارية.
ولفتت شينباوم إلى وجود تباين في وجهات النظر، حيث تصر واشنطن على حصر تصنيع سلع أمريكا الشمالية داخل أراضيها، بينما تتمسك المكسيك برؤيتها القائمة على ضرورة استفادة المنطقة بأكملها من الاتفاقية باعتبارها إطاراً للتجارة الحرة.
وتأتي تصريحات شينباوم في أعقاب التشكيك الذي أثاره ترامب مؤخراً حول جدوى تجديد الاتفاقية، قائلاً: “إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا والمكسيك”.