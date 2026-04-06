تداولات سوق دمشق تتجاوز 3.5 ملايين ليرة سورية جديدة في جلسة الإثنين

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت 3.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 123976 سهماً، من خلال 186 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وخلال التداولات، ارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 2.52 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، محققاً أحد أكبر أحجام التداول عند 39334 سهماً، كما ارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 2.06 بالمئة ليغلق عند 20 ليرة جديدة، فيما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.45 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

في المقابل، شهدت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 5.00 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.10 بالمئة ليغلق عند 12 ليرة جديدة، وتراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.49 بالمئة ليغلق عند 10 ليرات جديدة، بينما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 3.90 بالمئة ليغلق عند 648 ليرة جديدة.

ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك الشام، بنك سوريا والخليج، الاتحاد التعاوني للتأمين، الشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة الخميس الماضي على قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليون ونصف ليرة سورية جديدة، توزعت على 121603 أسهم، من خلال 98 صفقة.