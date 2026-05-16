الأسهم الأمريكية تهوي متأثرة بمخاوف التضخم وتهديدات ترامب لإيران

نيويورك-سانا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض بعد موجة صعود قوية قادتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية، متأثرة بتصاعد المخاوف من التضخم العالمي، وارتفاع أسعار النفط الخام الناجمة عن تصعيد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات بورصة وول ستريت الثلاثة الرئيسية تراجعت بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تنامي القلق من استمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل، ما دفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على الأسهم مرتفعة المخاطر.

وجاء تراجع الأسهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، عقب تصريحات متشددة للرئيس الأمريكي، ما أثار شكوكاً بشأن مستقبل التهدئة بين واشنطن وطهران، وأضعف الآمال بعودة سريعة لحركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز.

وأظهرت البيانات الأولية تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 91.62 نقطة، أي بنسبة 1.22 بالمئة، ليغلق عند 7409.62 نقاط، فيما انخفض مؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 412.61 نقطة، أي بنسبة 1.53 بالمئة، إلى 26226.35 نقطة.

كما هبط مؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 537.35 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليصل إلى 49531.70 نقطة.

وكان ترامب أعلن أول أمس الخميس، أنه لن يصبر كثيراً على إيران وحثَّها على إبرام اتفاق مع واشنطن، وأضاف خلال زيارته إلى الصين: “لن أتحلى بمزيد من الصبر… يجب عليهم التوصل إلى اتفاق”.