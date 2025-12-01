نحو 1.5 مليار ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم قيمة تداول إجمالية تجاوزت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 490733 سهماً من خلال 423 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

أسهم سجلت انخفاضاً

وشهدت الجلسة تراجعاً ملحوظاً في أسعار أسهم عدد من الشركات منها: بنك البركة – سورية بنسبة 4.30 % ليغلق عند 2179 ليرة، وسهم بنك قطر الوطني – سوريا بنسبة 3.32 % ليغلق عند 3467 ليرة وسهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 4.76 % ليغلق عند 1475 ليرة.

وانخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 3.49 % ليغلق عند 1321 ليرة، وسهم الشركة المتحدة للتأمين تراجع بنسبة 5.00 % ليغلق عند 2926 ليرة، وكذلك سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 4.79 % ليغلق عند 50282 ليرة.

أسهم سجلت ارتفاعاً

وفي المقابل سجلت الجلسة ارتفاعاً في سعر سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.67 % ليصل عند 5,188 ليرة سورية.

شركات لم تسجل أي تداول

لم تسجل أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والخليج، وشركة MTN سوريا، وشركة سيريتل موبايل تيليكوم، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية سجلت أمس خلال جلستها، قيمة تداول إجمالية تجاوزت 1.081 مليار ليرة سورية، توزعت على 358683 سهماً من خلال 304 صفقة.