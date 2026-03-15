وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإيطالي

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإيطالي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، تم تعيين محمد أنيس قلم رئيساً للمجلس، وكل من فراس شماس ونهاد محمد الحاج صالح نائبين للرئيس، على أن يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.

وبناء على القرار يعد هذا المجلس الوحيد المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأصدر الوزير الشعار، في وقت سابق اليوم، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في العشرين من كانون الثاني الماضي، قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، ليكون إطاراً جامعاً يُعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.