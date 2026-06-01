تراجع في أسعار الذهب عالمياً

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إذ أدى تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تزايد المخاوف من التضخم، وتعزيز التوقعات بأن تبقي البنوك المركزية على سياساتها النقدية المتشددة لفترة أطول.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة ليصل إلى 4489.34 دولاراً للأوقية، بعد أن كان قد لامس أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة الماضي.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 4506.30 دولارات.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 75.26 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1929.60 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 1366.44 دولاراً.

وتزامن تراجع الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار، ما زاد من تكلفة المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

ونقلت الوكالة عن محلل الأسواق لدى “أمريكان غولد إكستشينغ” جيم ويكوف قوله: “إنه من المرجح أن يظل الذهب تحت الضغط بسبب توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وذلك إلى أن تتوقف عوائد السندات عن الارتفاع ويبدأ تثبيت أو خفض أسعار الفائدة”.

يُذكر أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كوسيلة للتحوط ضد التضخم، ولكنه يفقد جاذبيته الاستثمارية عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة نظراً لأنه معدن لا يدر عائداً.