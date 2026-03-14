تجارة دمشق تدعو المكلفين ضريبياً إلى تسديد الرسوم المترتبة ضمن المدة المحددة

دمشق-سانا

دعت غرفة تجارة دمشق التجار المكلفين ضريبياً إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لغاية شهر نيسان القادم، بموجب قرار وزارة المالية، وتقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الرسوم المترتبة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الضريبية.

وأكدت نائبة رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتورة ليلى السمان، في تصريح خاص لـ “سانا”، أن قرار وزارة المالية بمنح مهلة إضافية لتقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية يعكس تفهّم الوزارة لمتطلبات المكلفين من الغرف التجارية والصناعية وغيرها، في إطار التوجه الجديد لتشجيع التجار على الالتزام بالقوانين المالية والضريبية.

وبينت السمان أن هذه المهلة تتيح للمكلفين فرصة لإعداد دفاترهم وتقاريرهم المالية، بالشكل الصحيح وفق المعايير المطلوبة، ما يسهم في إعادة بناء الثقة بين جميع الجهات، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وخاصة في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد بعد التحرير.

وكانت وزارة المالية منحت المكلفين المشمولين بأحكام المادة /13/ من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته في قرار لها صدر أمس الأول، مهلةً لتقديم بياناتهم الضريبية حتى الـ 30 من نيسان 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي في 31/3/2026.