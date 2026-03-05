أكثر من 3.5 ملايين ليرة سورية تداولات سوق دمشق اليوم

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 133146 سهماً من خلال 136صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 4.34 بالمئة، ليغلق عند 19 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 87152 سهماً، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند 24 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.66، ليغلق عند 634 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الأربعاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 6.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 336272 سهماً من خلال 172 صفقة.

