وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية ‏

دمشق-سانا

توفي 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء حوادث سير في عدة مناطق في سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 11 حادث ‏سير أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ‏ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ 41 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ41 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها ‏وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر ‏المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة.‏

وتوفي شخص وأصيب 21 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق عدة ‏وقعت في عدد من المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏