مشروعات مبتكرة لتطوير النقل في سوريا ضمن منتدى ريادة الأعمال

دمشق-سانا

شهد منتدى ريادة الأعمال في قطاع النقل الرقمي عرض مجموعة من المشاريع الريادية التي تهدف إلى تطوير منظومة النقل في سوريا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، حيث تسعى هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات، وتسهيل تنقّل المواطنين، وتطوير قطاع الشحن واللوجستيات.

من أبرز المشاريع التي تم عرضها في المؤتمر الذي انطلق أمس ، مشروع “تذكرتي” الذي قدمه عادل رباطة، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى أتمتة عمليات النقل وربط شركات النقل ببعضها، بما يسهم في الاستغناء عن المعاملات الورقية.

وفي تصريح لـ “سانا”، بين رباطة أن المشروع يتضمن تطبيقاً خاصاً بالحجوزات الإلكترونية، يُسهل على المواطنين حجز تذاكر السفر بين المحافظات، ويعزز من دور “تذكرتي” في التحول الرقمي لقطاع النقل في سوريا.

أما شركة “هوب هوب”، فقد عرض فراس علي فكرتها المتعلقة بمنصة تشاركية للسيارات، تتيح للأشخاص مشاركة رحلاتهم بين المدن مع تحديد الزمان والمكان والتكلفة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للمنصة هو تخفيف التكاليف، وتعزيز مفهوم النقل التشاركي.

وأضاف علي: إن الشركة تطمح مستقبلاً للتعاون مع شركات النقل الكبرى، ومع انطلاق مشاريع السكك الحديدية في سوريا، سيكون بإمكان المستخدمين الحجز عبر المنصة لجميع وسائل النقل المتاحة.

وفي السياق ذاته، قدم مصطفى الياسين مشروع “زاجل”، الذي يهدف إلى تحويل قطاع الشحن في سوريا باستخدام تقنيات حديثة.

وبحسب الياسين، يستثمر المشروع الرحلات اليومية بين المحافظات لنقل الطرود والبضائع، مما يسهم في تقليص الزمن والتكلفة، ويمهد لإطلاق خدمات التجارة الإلكترونية في مرحلة ما بعد التعافي والإعمار.

أما محمد نور، مهندس الذكاء الاصطناعي في مشروع “رقيب”، فقد استعرض منصة متخصصة في مراقبة الطرق والإشارات المرورية والحوادث عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المنصة تعتمد على تحليل الصور لتحديد المخالفات والحوادث بشكل فوري، كما توفر نظاماً برمجياً لعرض الإحصاءات، وتتبع المركبات، وإرسال إشعارات فورية عند وقوع أي حادث أو مخالفة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تحسين السلامة المرورية خلال مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وتأتي هذه المشاريع ضمن فعاليات منتدى ريادة الأعمال في قطاع النقل، الذي يشكل منصة حوارية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للنقل في سوريا من خلال توفير حلول رقمية متكاملة تسهم في تحسين الأداء، وتسهيل خدمات النقل والشحن .