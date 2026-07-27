وزير الاقتصاد السوري يبحث مع وفد تشيكي توسيع التعاون الاقتصادي في إعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في التشيك يان سيشتر والوفد الاقتصادي والدبلوماسي المرافق، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة، سبل فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي، ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة المستقبلية.

وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات دولية فاعلة وتعزيز التعاون مع المستثمرين والشركات العالمية.

حضر اللقاء نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التشيكية أنيتا غريمولوفا، إلى جانب ممثلين عن سفارة التشيك بدمشق وعدد من المعنيين في وزارة الاقتصاد والصناعة.