موجز تاريخ الأسطورة… من النياندرتال إلى أسئلة ‏العصر الحديث

دمشق-سانا‏

يناقش كتاب “موجز تاريخ الأسطورة” للكاتبة البريطانية ‏كارين آرمسترونغ، تاريخ الأسطورة بوصفها جزءاً أساسياً ‏من التجربة الإنسانية، متتبعاً تطورها منذ المجتمعات ‏الأولى وحتى العصر الحديث، ومبيناً الدور الذي لعبته ‏في تفسير الوجود ومنح الحياة معنى يتجاوز حدود الواقع ‏اليومي‎.‎

ويرى الكتاب أن الإنسان كان صانع أساطير منذ أقدم ‏العصور، مستشهداً بالقبور النياندرتالية التي تشير إلى ‏وجود تصورات مبكرة عن الموت والحياة الأخرى، ومن ‏هذا المنطلق تنطلق المؤلفة لاستعراض كيفية تشكل ‏السرديات الأسطورية بوصفها وسيلة لفهم المجهول ‏ومواجهة المخاوف الوجودية‎.‎

من الصيد إلى الزراعة

ويتضمن الكتاب قراءة للتحولات الكبرى التي رافقت ‏انتقال الإنسان من حياة الصيد وجمع الثمار إلى الاستقرار ‏الزراعي، حيث توضح صاحبة الكتاب أن الأساطير لم ‏تكن مجرد قصص للتسلية، بل أدوات لفهم العلاقة بين ‏الإنسان والطبيعة وتنظيم الحياة الاجتماعية والروحية ‏

في المجتمعات الأولى‎.‎

كما يستعرض الكتاب أثر الثورة الزراعية في نشوء ‏رؤى دينية جديدة، حيث أصبحت الأرض والخصوبة ‏والدورات الطبيعية محوراً رئيساً للعديد من المعتقدات ‏والأساطير‎.‎

ولادة المدن والأساطير الكبرى

كما يتناول الكتاب مرحلة نشوء الحضارات الأولى في ‏بلاد ما بين النهرين ومصر وغيرها، مبيناً كيف تطورت ‏الأساطير بالتوازي مع ظهور المدن والكتابة، ويعرض ‏في هذا الصدد نماذج من أساطير الخلق القديمة، مثل ‏ملحمة “إنوما إيليش”، التي عكست فهم المجتمعات ‏

القديمة للعالم ومكان الإنسان فيه‎.‎

ويفرد الكتاب مساحة واسعة لما يسميه الفيلسوف الألماني ‏كارل ياسبرز العصر المحوري، وهي المرحلة التي ‏شهدت ظهور تقاليد فكرية ودينية كبرى، منها البوذية ‏والكونفوشيوسية والفلسفة اليونانية والتوحيد في الشرق ‏الأوسط، والتي لا تزال تؤثر في حياة البشر حتى اليوم‎.‎

ويختتم الكتاب بتتبع التحول الذي شهدته المجتمعات ‏الغربية منذ القرن الـ 16، حيث صعدت العقلانية والعلم ‏والتكنولوجيا إلى الواجهة، حيث ترى آرمسترونغ أن هذا ‏التحول أدى إلى تراجع حضور الأسطورة في الحياة ‏العامة، رغم استمرار حاجة الإنسان إلى القصص الكبرى ‏التي تمنحه معنى وتساعده على فهم ذاته والعالم من ‏حوله‎.‎

يشار إلى أن كتاب “موجز تاريخ الأسطورة” ترجمه ‏للعربية أسامة أسبر وهو من منشورات دار التكوين ‏للطباعة والنشر والتوزيع، ويقع في 127 صفحة من ‏القطع المتوسط‎.‎

أما مؤلفة الكتاب كارين آرمسترونغ، فهي من مواليد عام ‌‏1944، كاتبة وباحثة بريطانية من أبرز المهتمين ‏بتاريخ الأديان والدين المقارن، عُرفت بأعمالها التي ‏تبحث في القواسم المشتركة بين الديانات الكبرى، ولا ‏سيما قيمة الرحمة والحوار وفهم الآخر، ومن مؤلفاتها: ‌‏”الإسلام: تاريخ موجز”، و”محمد: نبي لزماننا”، وقد ‏تُرجمت أعمالها إلى لغات عديدة، وحصلت على جوائز ‏وتكريمات دولية، منها جائزة تيد عام 2008 التي أطلقت ‏من خلالها دعوتها إلى ميثاق الرحمة‎.‎