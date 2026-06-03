أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة

أنقرة-سانا‏

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة ‏بالمنطقة، مشيراً إلى أن التطورات والتوترات الراهنة عززت أهمية بلاده في إمدادات ‏الطاقة العالمية.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله اليوم الأربعاء خلال مراسم افتتاح ‏استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة التركية أنقرة: إن الحرب الروسية الأوكرانية ‏وأزمة الحرب في الشرق الأوسط المستمرة منذ أواخر شباط الماضي، عززت الدور ‏الحاسم لتركيا في قطاع الطاقة، فيما تستعد دول عديدة لاحتمال دخول ركود اقتصادي مع ‏استمرار أزمة مضيق هرمز.‏

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة التركية تواصل العمل على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة ‏الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة، بهدف تقليص التبعية للخارج في هذا ‏القطاع.‏

وأوضح أن تركيا تعتزم رفع القدرة المركبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 40 ألف ‏ميغاواط بنهاية عام 2025 إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، عبر استثمارات ‏تقدر بنحو 80 مليار دولار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة ودمجها ‏في الشبكة الكهربائية.‏

ولفت إلى أن الطاقة المتجددة باتت تمثل أكثر من 62.5 بالمئة من القدرة المركبة لإنتاج ‏الكهرباء في تركيا، فيما ارتفعت مساهمة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 43.3 ‏بالمئة مقارنة بـ 24 بالمئة عام 2005.‏

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ماضية في تنفيذ مشاريعها في مجالات الطاقة المختلفة، بما ‏فيها الطاقة النووية، مشدداً على أهمية تعزيز أمن الطاقة ومواصلة الاستثمار في ‏المصادر المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد خلال السنوات المقبلة.‏

وتعمل تركيا على ترسيخ موقعها كممرّ رئيسي للغاز والنفط نحو أوروبا، مستفيدةً من موقعها الجغرافي وشبكة خطوط الأنابيب التي تربطها بدول الجوار، بما يمنحها دوراً متقدّماً في أمن الطاقة الإقليمي.

يشار إلى أن الرئيس أردوغان، أكّد أمس الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء ‏الصراعات في محيطها الإقليمي.‏