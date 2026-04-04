معرض تشكيلي يستحضر الجذور العائلية في فضاء منزول الثقافي بدمشق

دمشق-سانا

يستضيف فضاء “منزول” الثقافي الفني بمنطقة الربوة بدمشق معرض الفنان التشكيلي مجدي الزواهري “إلى أبي وأمي”، بالتعاون مع تجمع “تفرد” لدعم وتمكين الفنانين البصريين، في تجربة فنية تركز على الجذور العائلية والهوية الإنسانية من منظور بصري تعبيري.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات التشكيلية بمقاسات متنوعة، تعكس حالات وجدانية مرتبطة بالأسرة والذاكرة، حيث يحاول الزواهري عبر أعماله الغوص في “جوهر الإنسان” وإعادة طرح العلاقة بين العائلة كمرتكز أول والفكر المستقبلي للأجيال.

وأوضح الزواهري لـ سانا أن رسالته في هذا المعرض تنطلق من أهمية استعادة القيم العائلية بوصفها أساس التكوين النفسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن التسمية “إلى أبي وأمي” تحمل بعداً شخصياً وإنسانياً في آن معاً، يعكس الامتداد العاطفي بين الأجيال.

ويُعد المعرض امتداداً لمسيرة الفنان، المولود في حمص عام 1983، والذي يعمل بشكل مستقل، حيث قدّم سابقاً عدداً من المعارض داخل سوريا وخارجها، منها “أزرق أسود أحمر”، و”أحلام وكوابيس” في بيروت، إضافة إلى معارض في حمص ودمشق.

ويمثل هذا المعرض مرحلة جديدة في تجربة الزواهري الفنية، يسعى من خلالها إلى تعميق حضوره التشكيلي وفتح حوار بصري مباشر مع الجمهور حول مفاهيم الانتماء والذاكرة.