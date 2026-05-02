المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 2 من أيار 2026

دمشق:

1 – محاضرة تعريفية بإطلاق مسابقة “بادر للمشاريع التنموية”، في مدرج مدرسة أحمد أومري بركن الدين، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

2 – نشاط إعادة تدوير للأطفال، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ12 ظهراً.

3 – افتتاح معرض الخط العربي بعنوان: “جماليات الخط العربي بين الماضي والحاضر” للأستاذ جلال الغزي، في صالة الفن المعاصر بالقصور، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – مسابقة أجمل مبادرة مجتمعية للأطفال، في المركز الثقافي ببرزة طلعة قاسيون مول، الساعة الـ 12 ظهراً.

5 – دورة مبادئ التمريض، بإشراف الأستاذ أحمد شيلوكي، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – ورشة عمل للأطفال بعنوان: “رحلة الأفكار لاكتشاف الأبطال الصغار”، بإشراف الأستاذة سندس هايلة، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – دورة في التصميم الغرافيكي المستوى الأول، بإشراف المهندس تميم زعرور، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – أمسية موسيقية يحييها طلاب مركز الموسيقا لكنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع بمشاركة جوقة الكنيسة، بقيادة الأستاذ بيير اللافي، في مقر الكنيسة بباب توما، الساعة الـ 7.30 مساءً.

9 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة مهارات الحساب الذهني مع ألعاب الذكاء والذاكرة للأطفال، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عروض فنية ترفيهية للأطفال، لفرقة عمو سعيد، على مسرح المركز الثقافي في جرمانا، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – حفل تكريم لقدامى الحرفيين و المهنيين، على مسرح قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – دروس من سيرة الفاروق عمر، يقدمها الأستاذ نبيل البرادعي، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – أمسية احتفاء وتكريم للزعيم الوطني فخري البارودي، تتضمن عرض فيلم وثائقي عن الراحل، وفقرة استماع موسيقية لموشحات من نظمه، في نادي سينما جرمانا بحي القريات، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

1 – حفل للأطفال، تحييه فرقة هابي ماجيك، في قصر الثقافة بمدينة حمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – قراءات شعرية بعنوان: “ماذا نزيد من الشعر… أكثر من الشعر”، بمشاركة ريناز جحواني وحسن بعيني وقمر صبري الجاسم، في مقر الجمعية التاريخية بشارع عبد الحميد الدروبي، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

1 – جلسة حوارية بعنوان: “البراندينغ التفاعلي من الفكرة البصرية إلى التأثير الرقمي”، يقدمها الأستاذان عبد الله كيشي ومحمد الوالي، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض فيلم الخيال العلمي (بين النجوم)، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 – احتفالية “ختامها فرح”، بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ11 صباحاً.

2 – ورشات عمل للأطفال “رسم وأشغال وجلسات شعرية ومسرح وقصة قصيرة وكورال وفنون شعبية”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

1 – افتتاح معرض بعنوان: “المرأة العاملة”، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ11 صباحاً.

2 – ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع جمعية يداً بيد بعنوان: “شجرة القيم”، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ1 ظهراً.

3 – محاضرة ثقافية بعنوان: “دور المثقف في بناء الوعي المجتمعي”، يقدمها الدكتور عبد الرزاق حجوز، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ1 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان: “عيون البحر”، يقدمها الباحث أيمن حمدو، في مقر جمعية العاديات بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – فعاليات ملتقى الطفولة، بمشاركة مجموعة من الأطفال، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ11 صباحاً.

2 – عرض أفلام “الصافرة، قمة، اللعب مع العيال، إيجي بيست، محارب الصحراء، الشيطان يرتدي برادا 2″،في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

