فعالية رياضية على شاطئ الكرنك بطرطوس احتفالاً باليوم العالمي للدراجات الهوائية

طرطوس-سانا

شهدت مدينة طرطوس اليوم الأربعاء فعالية رياضية بعنوان ” Ride Tartous” بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، والتي جمعت مشاركين من مختلف الأعمار ضمن مسار رياضي على شاطئ الكرنك.

وأكد عدد من المشاركين في الفعالية أن الهدف من الفعالية هو إظهار جمال مدينة طرطوس ودعوة الناس إلى زيارتها، مشددين على دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الرياضة والسياحة، وتعزز روح المشاركة المجتمعية بين الشباب.

وأوضحت المشاركة من فريق “هلا بأثرك” جوانا درويش لمراسل سانا أن الفعالية شاركت فيها مختلف الفئات العمرية، وأن المسير كان على الواجهة البحرية مع تجمع جميع المشاركين في النهاية.

من جهتها، أكدت المشاركة من جمعية “جسور الأمل نبض” رزان حبيب أن الفعالية كانت بمثابة ماراثون دراجات صغير شارك فيه نحو 35 إلى 40 شخصاً، وتم تأمين الدراجات بشكل مجاني، بهدف دعم السياحة المحلية، وإحياء اليوم العالمي للدراجات الهوائية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الدراجات للصحة والبيئة، وتشجيع الشباب على استخدامها في المستقبل.

وتأتي هذه الفعالية الرياضية لتعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في دعم الصحة العامة، وإبراز المقومات السياحية لمدينة طرطوس، وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.