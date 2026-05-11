“حكاية فن”… معرض أعمال يدوية في ثقافي أبو رمانة ‏بدمشق

دمشق-سانا‏

أقيم في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق، معرض ‌‏”حكاية فن” للأعمال اليدوية، الذي جمع نخبة من الفنانات ‏والحرفيات السوريات في فعالية فنية هدفت إلى إبراز الحرف ‏التراثية، وتقديمها برؤى معاصرة تعكس تنوّع الإبداع المحلي ‏وثراءه‎.‎

وشهد المعرض مشاركة 15 فناناً وفنانة، قدّموا أعمالاً متنوعة ‏شملت الرسم على السجاد، وإعادة تدوير الأقمشة، والضغط ‏على النحاس، والرسم على الحجارة، إضافةً إلى لوحات ‏البورتريه والأعمال الحرفية المستوحاة من البيئة والتراث ‏السوري، مع إعادة صياغتها بأساليب حديثة وألوان معاصرة‎.‎

وأوضحت منظمة المعرض، الفنانة التشكيلية رغدة سعيد، في ‏تصريح لـ سانا، أن المعرض جاء ثمرة ورشات عمل استمرت ‏نحو 15 يوماً، شاركت فيها سيدات وفنانات عملن على تنفيذ ‏القطع داخل الورشات وفي منازلهن، مؤكدةً أن الهدف كان ‏استقطاب المواهب، وإتاحة مساحة لعرض تجاربهن الفنية ‏والحرفية‎.‎

من جهته، أكد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين محمد صبحي ‏السيد يحيى، أن المعرض يعكس حضور التراث السوري ‏بروح جديدة، مشيراً إلى أن المشاركات استلهمن أعمالهن من ‏الموروث الشعبي، وقدمنه بمواد وتقنيات حديثة، بما يجسد ‏فكرة “تراث الأجداد بتجديد الأحفاد”، ويعزز دور الفن اليدوي ‏في دعم المجتمع وبناء سوريا الجديدة‎.‎

كما أوضح رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سوريا إياد نجار، ‏أن المعرض يقدم نماذج مميزة من الأعمال التراثية والحرفية ‏النسوية، مؤكداً أهمية تطوير الجانب التسويقي لهذه المنتجات، ‏وتوسيع انتشارها للحفاظ على التراث، وتأمين مردود مادي ‏للعاملات في هذا المجال‎.‎

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها ‏وزارة الثقافة السورية ومؤسساتها، بهدف دعم الحرف ‏التقليدية، وتشجيع الطاقات الفنية الشابة، وإحياء الموروث ‏الثقافي السوري بأساليب معاصرة.