“حكاية فن”… معرض أعمال يدوية في ثقافي أبو رمانة ‏بدمشق

دمشق-سانا
أقيم في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق، معرض ”حكاية فن” للأعمال اليدوية، الذي جمع نخبة من الفنانات والحرفيات السوريات في فعالية فنية هدفت إلى إبراز الحرف التراثية، وتقديمها برؤى معاصرة تعكس تنوّع الإبداع المحلي وثراءه.
وشهد المعرض مشاركة 15 فناناً وفنانة، قدّموا أعمالاً متنوعة شملت الرسم على السجاد، وإعادة تدوير الأقمشة، والضغط على النحاس، والرسم على الحجارة، إضافةً إلى لوحات البورتريه والأعمال الحرفية المستوحاة من البيئة والتراث السوري، مع إعادة صياغتها بأساليب حديثة وألوان معاصرة.
وأوضحت منظمة المعرض، الفنانة التشكيلية رغدة سعيد، في تصريح لـ سانا، أن المعرض جاء ثمرة ورشات عمل استمرت نحو 15 يوماً، شاركت فيها سيدات وفنانات عملن على تنفيذ القطع داخل الورشات وفي منازلهن، مؤكدةً أن الهدف كان استقطاب المواهب، وإتاحة مساحة لعرض تجاربهن الفنية والحرفية.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين محمد صبحي السيد يحيى، أن المعرض يعكس حضور التراث السوري بروح جديدة، مشيراً إلى أن المشاركات استلهمن أعمالهن من الموروث الشعبي، وقدمنه بمواد وتقنيات حديثة، بما يجسد فكرة “تراث الأجداد بتجديد الأحفاد”، ويعزز دور الفن اليدوي في دعم المجتمع وبناء سوريا الجديدة.
كما أوضح رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سوريا إياد نجار، أن المعرض يقدم نماذج مميزة من الأعمال التراثية والحرفية النسوية، مؤكداً أهمية تطوير الجانب التسويقي لهذه المنتجات، وتوسيع انتشارها للحفاظ على التراث، وتأمين مردود مادي للعاملات في هذا المجال.
ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة السورية ومؤسساتها، بهدف دعم الحرف التقليدية، وتشجيع الطاقات الفنية الشابة، وإحياء الموروث الثقافي السوري بأساليب معاصرة.