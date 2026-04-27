معرض كتاب الطفل 2026.. نصف مليون زائر و430 فعالية

دمشق-سانا

اختتمت فعاليات معرض كتاب الطفل 2026 الذي أقامته المكتبة الوطنية السورية، بعد أيام حافلة شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، عكس تنامي الاهتمام بثقافة القراءة لدى الأطفال، بمشاركة 33 دار نشر سورية متخصصة بأدب الطفل واليافعين، في مشهد ثقافي يؤكد عودة الكتاب إلى واجهة اهتمام الأسرة السورية.

إقبال واسع وتفاعل يعكس حضور الكتاب في حياة الأطفال

شهد المعرض، ولاسيما خلال أيام العطل، حضوراً كثيفاً من العائلات والأطفال، حيث ازداد الإقبال في يومه الختامي، في مؤشر على نجاح التجربة محلياً واستقطابها شرائح متنوعة من المجتمع، إضافة إلى زيارات من عدد من المحافظات كحلب ودرعا.

ولم يقتصر الحضور على الزوار التقليديين، بل تميز المعرض باستقبال زيارات نوعية من ذوي الهمم، الذين شاركوا بفعاليات وأنشطة تفاعلية أسهمت في دمجهم ضمن الأجواء الثقافية للحدث، ما أضفى بعداً مجتمعياً يعزز من قيمة المعرض الثقافية والتربوية.

فعاليات متنوعة وأرقام كبيرة تعزز نجاح التجربة

في تصريح لـ سانا، أوضح سعيد حجازي مدير المكتبة الوطنية السورية، مدير المعرض أن برنامج الفعاليات اليومية، شمل سلسلة من الأنشطة المتنوعة، تضمنت عروضاً مسرحية، ومسرحاً تفاعلياً، ومسرح الظل، إضافة إلى الحكواتي، وفقرات من التراث الشعبي السوري، إلى جانب مسابقات ثقافية وجوائز تحفيزية.

ولفت حجازي إلى أن المعرض شهد جلسات توقيع لعدد من الأطفال المؤلفين الذين قدموا تجاربهم الأدبية الخاصة، في خطوة داعمة للمواهب الناشئة، فضلاً عن ورشات الرسم والتلوين، والرسم على الوجوه، وأنشطة الخط العربي ضمن خيمة النشاطات.

وأكد أن المعرض سجل حضوراً تجاوز 500 ألف زائر من الأطفال وذويهم والقطاع التربوي، إضافة إلى أكثر من 60 زيارة مدرسية منظمة، فيما بلغ عدد الأنشطة والفعاليات أكثر من 430 فعالية.

كما شارك نحو 20 ألف طفل في خيمة النشاطات، وتم توزيع أكثر من 1400 جائزة، وتخطيط ما يزيد على 1800 اسم بالخط العربي، إلى جانب مئات الأنشطة اليومية في مجالات الرسم والألعاب الذهنية والمسابقات، وهي مؤشرات رقمية تعكس حجم التفاعل واتساع قاعدة المشاركة.

نحو معرض دائم وقراءة أوسع للأطفال

قال حجازي: “إن الهدف الأساسي من إقامة معرض كتاب الطفل هو إعادة ربط الطفل بالكتاب والمعرفة، وتعزيز العلاقة مع المكتبة الوطنية السورية كمؤسسة ثقافية مجتمعية”، مشيراً إلى أن المعرض سعى لاستيعاب مختلف أعمار وفئات الأطفال، وتقديم محتوى متنوع يلبي اهتماماتهم.

وأضاف حجازي: “نعمل على أن تكون هذه التجربة بداية لمعرض سنوي دائم، مع خطط مستقبلية لتوسيعها إلى باقي المحافظات، وصولاً إلى تنظيم معرض دولي متخصص بكتاب الطفل في السنوات القادمة”، مؤكداً أن المعرض حقق صدى واسعاً على المستوى المحلي، مع زيارات من عدة محافظات، ما يعزز أهمية تعميم التجربة، لافتاً إلى وجود مشاريع قيد الدراسة لإقامة معارض تخصصية في مجالات ثقافية وتربوية مختلفة.

وأشار حجازي إلى أن نجاح المعرض جاء نتيجة تعاون تكاملي بين عدد من الجهات، بينها وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والصحة، إضافة إلى محافظة دمشق، التي ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للمعرض من مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية.

ويؤكد هذا الحضور الكبير، بما يحمله من أرقام ومؤشرات، أن شعار “جيل يقرأ… وطن ينهض” لم يبق مجرد عنوان، بل ترجمته مشاركة واسعة وتفاعل فعلي، في دلالة على وعي متزايد بأهمية الكتاب في بناء شخصية الطفل.

ويُعد معرض كتاب الطفل 2026 الذي اختتم أمس الأحد خطوة مهمة في دعم صناعة كتاب الطفل السوري، وتعزيز حضور الثقافة في حياة الأجيال الجديدة، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتمسك بالمعرفة.