متحف طرطوس… كاتدرائية تاريخية تحولت منذ القرن الماضي لصرح يحفظ ‏ذاكرة الساحل السوري

طرطوس-سانا‏

تُعدّ كاتدرائية طرطوس، التي تحوّلت في منتصف القرن الماضي إلى متحف ‏طرطوس الأثري، واحداً من أبرز المعالم التاريخية على الساحل السوري، نظراً ‏لما تختزنه من قيمة حضارية ومعمارية تعكس تعاقب الحضارات على المدينة عبر ‏مئات السنين.‏

وأوضح رئيس دائرة الآثار والمتاحف في محافظة طرطوس عبد الحي المحمد في ‏تصريح لـ سانا، أن المبنى يُعد من أهم الأبنية الأثرية في المحافظة، لما يتميز به من ‏أعمدة ضخمة وأقواس حجرية تعود إلى الطراز المعماري في العصور الوسطى، ‏مؤكداً أن الكاتدرائية تشكل جزءاً أساسياً من الذاكرة الثقافية لأهالي المدينة.‏

تحولات تاريخية

وبيّن المحمد أن الكاتدرائية شُيّدت في القرن الثاني عشر الميلادي خلال الحقبة ‏الصليبية، وشهدت عبر تاريخها تحولات متعددة، إذ أصبحت مسجداً في فترة ‏الفتوحات الإسلامية، ثم مخزناً للأسلحة، قبل أن تُعتمد في خمسينيات القرن ‏العشرين كمتحف يضم مكتشفات أثرية من محافظتي طرطوس واللاذقية.‏

ويحتضن المتحف مجموعة مهمة من اللقى الأثرية، من أبرزها التوابيت الحجرية ‏الفينيقية، إضافة إلى قطع تعود لحضارات متعاقبة مرّت على الساحل السوري، ما ‏يجعله مركزاً مهماً لدراسة تاريخ المنطقة.‏

استقبال الزوار بعد انتهاء أعمال الصيانة

وأشار المحمد إلى أن المتحف مغلق حالياً بسبب أعمال الترميم والصيانة الجارية، ‏بهدف الحفاظ على هذا الصرح التاريخي وإعادة تأهيله وفق معايير حديثة، لافتاً ‏إلى أنه سيتم افتتاحه مجدداً أمام الزوار والباحثين بعد انتهاء الأعمال، بما يسهم في ‏تنشيط الحركة السياحية والثقافية في المحافظة.‏

ويظل متحف طرطوس، الذي كان في الأصل كاتدرائية تاريخية، شاهداً حياً على ‏غنى الإرث الحضاري للساحل السوري، فيما يشكل الحفاظ عليه رسالة تؤكد أهمية ‏صون التراث الوطني للأجيال القادمة.‏

