متحف طرطوس… كاتدرائية تاريخية تحولت منذ القرن الماضي لصرح يحفظ ‏ذاكرة الساحل السوري

طرطوس-سانا
تُعدّ كاتدرائية طرطوس، التي تحوّلت في منتصف القرن الماضي إلى متحف طرطوس الأثري، واحداً من أبرز المعالم التاريخية على الساحل السوري، نظراً لما تختزنه من قيمة حضارية ومعمارية تعكس تعاقب الحضارات على المدينة عبر مئات السنين.
وأوضح رئيس دائرة الآثار والمتاحف في محافظة طرطوس عبد الحي المحمد في تصريح لـ سانا، أن المبنى يُعد من أهم الأبنية الأثرية في المحافظة، لما يتميز به من أعمدة ضخمة وأقواس حجرية تعود إلى الطراز المعماري في العصور الوسطى، مؤكداً أن الكاتدرائية تشكل جزءاً أساسياً من الذاكرة الثقافية لأهالي المدينة.
تحولات تاريخية
وبيّن المحمد أن الكاتدرائية شُيّدت في القرن الثاني عشر الميلادي خلال الحقبة الصليبية، وشهدت عبر تاريخها تحولات متعددة، إذ أصبحت مسجداً في فترة الفتوحات الإسلامية، ثم مخزناً للأسلحة، قبل أن تُعتمد في خمسينيات القرن العشرين كمتحف يضم مكتشفات أثرية من محافظتي طرطوس واللاذقية.
ويحتضن المتحف مجموعة مهمة من اللقى الأثرية، من أبرزها التوابيت الحجرية الفينيقية، إضافة إلى قطع تعود لحضارات متعاقبة مرّت على الساحل السوري، ما يجعله مركزاً مهماً لدراسة تاريخ المنطقة.
استقبال الزوار بعد انتهاء أعمال الصيانة
وأشار المحمد إلى أن المتحف مغلق حالياً بسبب أعمال الترميم والصيانة الجارية، بهدف الحفاظ على هذا الصرح التاريخي وإعادة تأهيله وفق معايير حديثة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاحه مجدداً أمام الزوار والباحثين بعد انتهاء الأعمال، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والثقافية في المحافظة.
ويظل متحف طرطوس، الذي كان في الأصل كاتدرائية تاريخية، شاهداً حياً على غنى الإرث الحضاري للساحل السوري، فيما يشكل الحفاظ عليه رسالة تؤكد أهمية صون التراث الوطني للأجيال القادمة.