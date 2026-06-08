كنز ذهبي بقيمة 23 ألف دولار ينتظر اكتشافه في فنلندا ضمن مغامرة سياحية صيفية

هلسنكي-سانا

أطلقت وجهة سياحية في منطقة لابلاند شمال فنلندا مبادرة صيفية غير تقليدية تتيح للزوار فرصة البحث عن سبيكة ذهبية مخبأة تبلغ قيمتها نحو 23 ألف دولار، ضمن فعالية تمتد طوال موسم الصيف، وتعتمد على حل أدلة موزعة في مسارات طبيعية ومعالم سياحية مختلفة.

ووفقاً لما نقلته شبكة “CNN” اليوم الإثنين، فإن المبادرة تأتي ضمن حملة ترويجية أطلقتها شركة “Visit Levi”، بهدف تنشيط السياحة الصيفية في المنطقة، التي تُعرف عادة بكونها وجهة رئيسية للأنشطة الشتوية والتزلج.

وتنطلق فعالية “مطاردة شمس منتصف الليل” في الـ 18 من حزيران الجاري من مركز زوار ليفي، حيث يحصل المشاركون على أول دليل بعد تسجيلهم، قبل أن تُنشر أدلة إضافية تقودهم عبر مسارات طبيعية ونقاط سياحية بارزة، وصولاً إلى موقع الجائزة المخفية.

وبحسب المنظمين، فإن السبيكة الذهبية يمكن العثور عليها في أي مرحلة من مراحل جمع الأدلة، مع نشر تلميحات إضافية تدريجياً خلال فصل الصيف، على أن يُكشف عن الدليل الأخير في الـ 22 من آب المقبل.

ويقع منتجع ليفي شمال الدائرة القطبية الشمالية، ويُعد من أبرز وجهات التزلج في فنلندا، إلا أنه يشهد خلال فصل الصيف ظاهرة “شمس منتصف الليل”، حيث تستمر الإضاءة الطبيعية لفترات طويلة تمتد إلى 24 ساعة في بعض الأيام.

وتسعى الجهات المنظمة إلى إبراز الجانب الصيفي للمنطقة بوصفه تجربة سياحية مختلفة، بعيداً عن الأنشطة الشتوية التقليدية، في وقت أكدت فيه الشركة المنظمة أن المشاركة في الفعالية يجب أن تتم وفق قواعد السلامة، والحفاظ على البيئة دون أي عمليات حفر أو إضرار بالطبيعة.