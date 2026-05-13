المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 13 من أيار 2026

دمشق

1 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين “منتزه العجائب”و “كواكرز”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان: “مسؤولية الشباب المثقف في سوريا الجديدة”، للدكتور ياسين عبد الله جمول، في المدينة الجامعية بالمزة، الساعة الـ 4.30 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان: “محدث الشام العلامة الشيخ بدر الدين الحسني وجوانب من جهوده الإصلاحية”، يلقيها الأستاذ سارية العجلوني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – مهرجان السخرية في الأدب والفن، ينظمه اتحاد الكتاب العرب في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – افتتاح فعاليات مهرجان أيام الثقافة الكردية، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6 مساءً.

6 – عرض مسرح خيال الظل، لفريق حكايا الظل بقيادة غاليه شحادة، في دار السعادة لكبار القدر بالمزة، الساعة الـ 6 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان: “تعريف بمبادئ التنمية المستدامة العالمية”، يقدمها الأستاذ محمد براء السمان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6 مساءً.

8 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز، برشامة، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً..

ريف دمشق

1 – محاضرة بعنوان: “عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة”، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان : “السيرة النبوية”، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

حماة

محاضرة بعنوان: “آثار حماة بين الواقع والمأمول” يقدمها الأستاذ أيمن نابو نائب مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس

1 – جلسة حوارية توعوية للأطفال ينفذها المركز الثقافي في الدريكيش بعنوان: “كيف أحافظ على بيئتي والمرافق العامة من حولي” وذلك في روضة أرض الطفولة بالدريكيش، الساعة الـ 10.30 صباحاً.

2 – محاضرة طبية بعنوان: “العلامات والأعراض المبكرة لسرطانات الجهاز الهضمي” يقدمها الدكتور أحمد كامل أحمد، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – جلسة توعوية صحية عن الأمراض المعدية – الجرب، تقديم: الصيدلانيتين سالي بدر وإيفين ميهوب، في قصر الثقافة ببانياس الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية

محاضرة بعنوان: “أثر الفراغ الإيماني في زعزعة تماسك الأسرة”، يقدمها الدكتور علي شريقي، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب

1 – محاضرة بعنوان: “معايير ومعوقات التفكير”، للمحامي خليل المنصور، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان: “حرية الفكر والتعبير عبر التاريخ”، يلقيها الأستاذ مروان قواس، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – الأمسية الشعرية الأولى بعد إطلاق المركز الثقافي في أعزاز، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان: “مدينة أعزاز .. تاريخ وأصالة”، يقدمها المهندس زهير الناصر، في حديقة مقر جمعية العاديات في حي الجميلية، الساعة الـ 7 مساءً.

5 – عرض أفلام “تذكير به، عقدة الخواجة، صافرة، إيجي بيست، محققو الأغنام، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.