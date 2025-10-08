فرقة المسرح القومي بدمشق تعرض آخر ليلة آخر يوم في مهرجان محمد الماغوط

حماة-سانا

ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان محمد الماغوط المسرحي بدورته الخامسة، المقام في مدينة سلمية بحماة، قدمت فرقة المسرح القومي بدمشق عرضها /آخر ليلة … آخر يوم/ في صالة سينما سلمية مساء اليوم.

العرض الذي كتب نصه المؤلف المسرحي جوان جان، وأخرجه ولعب دور البطولة فيه الفنان رائد مشرف إضافة للفنانة عهد ديب، يتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها في التفاصيل الصغيرة، والتي تضع العلاقة بين الزوجين على المحك، مما يتطلب منهما اتخاذ القرار المناسب إما الاستمرار بالعلاقة أو الانفصال.

وذكر المدير التنفيذي للمهرجان وعضو نقابة الفنانين نبيل جاكيش لـ سانا، أن العرض المسرحي كان بمثابة ضيف شرف، لأنه خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، مشيراً إلى أنه لاقى تجاوباً وتفاعلاً كبيراً من الحضور، بسبب الأداء الجيد للممثلين والقصة المشوقة التي تناولها.

يذكر أن مهرجان محمد الماغوط المسرحي انطلق يوم أمس بعد غياب 15 عاماً، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

