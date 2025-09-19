الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 19 من أيلول 2025

الأجندة الثقافية 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 19 من أيلول 2025

دمشق:

1 – مسرحية “سعيد وعنيد” للأطفال على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – عرض فيلمي “التغريبة السورية وهذا البحر لي” في سينما كندي دمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، قاتل  الشياطين قلعة اللانهاية، آخر راجل في العالم، ماما وبابا”، في صالة سينما سيتي من الساعة ال 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حلب:

1 – جولة في حي (السليمية) الجميلية تنظمها جمعية العاديات، الساعة الـ 9 صباحاً.

2 – عرض أفلام”رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، الشاطر، ريستارت، أسلحة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، بامبي الحساب”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

دراسة النسيج العمراني والتاريخي في دمشق القديمة خلال ورشة في المكتبة الوطنية
فنانات سوريات وقفنّ مع ثورة الأحرار
رحلة مع الحضارات السورية في معرض دمشق الدولي الـ 62
“ثورة” في دار الثقافة بحمص..عندما كان للحيطان آذان
“العلم السوري في الوثائق الدستورية.. قراءة في دلالاته الوطنية والتحولات السياسية”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك