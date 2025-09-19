الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 19 من أيلول 2025

دمشق:

1 – مسرحية “سعيد وعنيد” للأطفال على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – عرض فيلمي “التغريبة السورية وهذا البحر لي” في سينما كندي دمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، آخر راجل في العالم، ماما وبابا”، في صالة سينما سيتي من الساعة ال 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حلب:

1 – جولة في حي (السليمية) الجميلية تنظمها جمعية العاديات، الساعة الـ 9 صباحاً.

2 – عرض أفلام”رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، الشاطر، ريستارت، أسلحة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، بامبي الحساب”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.