المفكرة الثقافية 8 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 30 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “انتقام الفراء”، “قلباً وقالباً 2″، “كيكوريكي: أسطورة التنين الذهبي”، “أساطير أوز: عودة دوروثي”، في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 5 مساءً.

2 – عرض مسرحية الأطفال “ماشا والدب”، لفرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

عرض فيلم الأضحية (فرحة عيد)، للأطفال من عمر 3 إلى 12 سنة، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

1 – جلسة معايدة بمناسبة رابع أيام عيد الأضحى، في مديرية الثقافة بحمص، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – حفل للأطفال، تحييه فرقة هابي ماجيك، ويتضمن شخصيات كرتونية، وعرض مسرحيتي فلة والأقزام وماشا والدب، وفقرات كوميدية ضاحكة، ومسابقات ورسماً على الوجوه، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

1 – فعالية للأطفال بعنوان: “رسمة وبسمة”، تتضمن أجواء ترفيهية ومسابقات الرسم على الوجوه، وعرضاً مسرحياً لفرقة العائلة السعيدة، وفقرة الحكواتي، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض مسرحي استعراضي بعنوان “من الذاكرة”، تقدمه فرقة سيلينا للمسرح الراقص على خشبة مسرح سينما سلمية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي: العائلي المترجم انتقام الفراء، والأطفال المدبلج قلباً وقالباً، في صالة سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 11:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 1 ظهراً.

اللاذقية:

ورشة متنوعة للأطفال وعرض مسرحي وفيلم سينمائي بعنوان: “فرحة العيد”، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

