الحافلة الثقافية تحطّ في درعا وتنعش ذاكرة الطفولة بأنشطة تفاعلية

درعا-سانا

حطّت الحافلة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة رحالها اليوم في محافظة درعا، حاملةً معها باقة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية الموجّهة للأطفال، إلى جانب فقرات ترفيهية ومسابقات تخللتها هدايا رمزية للناشئة.

واحتضن المركز الثقافي العربي في مدينة درعا فعاليات الحافلة، التي شكّلت دعماً ملموساً لرسالة وزارة الثقافة الإنسانية، وأسهمت في تعزيز حضور الأطفال والتعبير عن اهتماماتهم ضمن بيئة تفاعلية حيوية.

وأوضح مدير مشروع الحافلة الثقافية محمد مراد في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الثقافة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الحافلة تُعد من أبرز إنجازات الوزارة، حيث تجول مختلف المحافظات السورية، مقدّمة أنشطة حركية وتفاعلية وبرامج قراءة وتوزيع هدايا، في إطار مشروع رائد يجمع بين التعليم والترفيه.

بدوره بيّن الممثل والمخرج المسرحي فراس المقبل أن الفريق المشرف على الحافلة أسهم من خلال ما قدّمه من مسابقات وألعاب وأنشطة، في إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال، معرباً عن أمله باستمرار هذه الفعاليات، لما لها من دور في تعويض الأطفال عن سنوات حُرموا خلالها من اللعب والمرح.

من جهته أكد رئيس المركز الثقافي العربي في درعا فهد العبود أهمية هذه المبادرة، لافتاً إلى حاجة المحافظة لمثل هذه الأنشطة التي تمزج بين الفائدة والمعرفة والمتعة، ومشيراً إلى التفاعل الكبير الذي أبداه الأطفال مع الفعاليات التي نفذها المتطوعون.

وأضاف العبود: إن إقامة هذه الأنشطة تسهم في دعم الجيل الجديد وتعزيز دوره في المجتمع، وخاصة بعد ما مرّ به من تحديات خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن مبادرة الحافلة الثقافية انطلقت قبل نحو ستة أشهر، بهدف الوصول إلى مختلف المناطق السورية، ولا سيما الريفية والمتضررة، عبر مكتبتين متنقلتين تقدّمان كتباً وأنشطة ثقافية، بما يعزز الوصول إلى المعرفة وينمّي حب القراءة لدى الأطفال واليافعين.