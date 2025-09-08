طلاب الموسيقا في حمص يبدعون بمشروعات تخرج تطالب بأوركسترا وطنية داعمة

حمص-سانا

قدّم طلاب السنة الرابعة في كلية التربية الموسيقية بجامعة حمص مشروعات تخرج نوعية، جسدت حصيلة أربع سنوات من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وسط دعوات لإطلاق أوركسترا وطنية تستقطب الخريجين وتنهض بالذائقة الفنية للمجتمع.

وخلال عرض المشاريع، عبّر عدد من الطلاب عن تطلعاتهم لمواصلة التعليم العالي والانخراط في مشاريع فنية مؤسسية، حيث دعا الطالب زين العابدين الحموي إلى تأسيس أوركسترا تابعة لوزارة التعليم العالي، تتيح للخريجين متابعة مسارهم الفني الأكاديمي، بينما أبدى الطالب محمد بلال قلقه من غياب بيئة داعمة بعد التخرج، مطالباً بفرص عمل فنية تحت إشراف الجامعة.

من جهته، أوضح الدكتور عبد السلام زيدان، عميد الكلية، أن وجود فرقة موسيقية حالياً لا يكفي لتشكيل أوركسترا متكاملة بسبب محدودية الإمكانيات، كما أشار الأستاذ أحمد داوود إلى ضرورة استقطاب الأكاديميين الموسيقيين وتوفير الدعم المالي والفني، مؤكداً أن سياسة القبول في الكلية تعتمد على الموهبة كشرط أساسي لبناء مشاريع فنية ملتزمة.

وتواجه الكلية تحديات عدة، أبرزها قِدم الآلات الموسيقية، ونقص الكوادر التدريسية، وغياب الدراسات العليا، وفقاً للدكتور عهد حسن، الذي شدد على أهمية إنشاء أوركسترا مستقلة تخدم الكلية والمجتمع، وتُدار وفق قواعد مالية وإدارية واضحة.

تجدر الإشارة إلى أن كلية التربية الموسيقية أُسست عام 2003/2004، وتضم مرافق متعددة تشمل المسرح، الاستوديو، ومخبر الإنترنت، إلى جانب 42 قاعة للعزف الفردي والجماعي، ويبلغ عدد طلابها حالياً 507، فيما بلغ عدد الخريجين هذا العام 33 طالباً وطالبة.