اتحادا العمال والكتّاب يعززان التعاون لإطلاق مشاريع ثقافية ونقابية مشتركة

دمشق-سانا

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد مع رئيس اتحاد الكتاب العرب أحمد الحسين، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الحركة العمالية والثقافية في سوريا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى اتحاد الكتاب أمس الخميس، أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بما يحقق الفائدة للمنتسبين في كلا الجانبين، ويسهم في تبادل الخبرات النقابية والثقافية، ويعزز حضور القضايا العمالية في المشهد الثقافي والفكري.

واتفق الجانبان على وضع إطار تنظيمي لتشكيل مجلس يضم هيئة تحرير ومستشارين متخصصين، بهدف إطلاق مجلة ربعية تُعنى بشؤون العمال وهمومهم، وتواكب روح العصر ومتطلبات الأخوة العمال، بما يعزز الوعي الثقافي والمهني لدى الطبقة العاملة.

كما شمل الاتفاق إطلاق بودكاست توثيقي يؤرخ لحركة العمال في سوريا خلال مئة عام، ويسلط الضوء على دور المرأة العاملة ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل في مواقع الإنتاج ومختلف ميادين العمل.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل دور الشباب في الحركة النقابية السورية، وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والنقابية، لإعداد جيل نقابي واعٍ قادر على مواصلة مسيرة العمل النقابي وتعزيز حضوره في مختلف مجالات العمل والإنتاج.

ويشكّل التعاون بين الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الكتاب العرب خطوة مهمة بمسار تعزيز التكامل بين العمل النقابي والثقافي في سوريا، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب حضوراً أكبر للخطاب التوعوي والمعرفي داخل بيئة العمل والإنتاج.